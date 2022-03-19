Япония беспрецедентно поддерживает Украину в войне против России, отметил посол Сергей Корсунский в эфире Радио НВ.

Это совершенно беспрецедентный случай. Япония полностью на нашей стороне. Она ввела такое количество санкций [против России], какого никогда в истории Японии не было. Впервые в истории Японии нам предоставлена помощь нелетальным оружием. Уже какой по счету самолет готовится к перевозке этой помощи ближе к нам, а потом она будет передана нашим защитникам. <…> Япония сделала почти все возможное – введены персональне санкции , санкции против банков, практически все знаковые компании Японии вышли с рынка России», – рассказал Корсунский.

Общество и власти Японии однозначно поддерживают Украину, добавил дипломат:

«Поддержка не просто формальная на уровне правительства, а с утра до вечера в будние дни и выходные стоят очереди японцев, которые приходят в посольство и приносят цветы, сувениры, подарки, перечисляют деньги на наш счет, специально открытый для гуманитарных нужд, и мы используем эти средства. 200 тысяч японцев внесли взносы. <…> Даже буддийские монахи приходят, не говоря об общественных организациях. Это абсолютное цунами любви и поддержки Украины».

Также дипломат напомнил, что Япония открыла санкции украинским беженцам. (nv.ru)