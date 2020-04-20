Цугцванг для Распила Подсчетова

В его доме уже звучала музыка и он ее слышал. А могло быть и иначе. Предупреждали же Распила Подсчетова о том, что он может и не услышать звуков музыки, что играет в его честь. И туфли будут празднично белые и «деревянный макинтош» будет – все по высшему разряду. Пока, правда, до этого не дошло, но Распил уже был близок к состоянию того, на кого напяливают белые тапки. Говоря конкретнее, господин Подсчетов прогорал на деле, которое не сулило ранее никаких проблем.

Начнем, впрочем, с того, что возглавлял он Статистическую Контору южного города. Традиционно эта должность считалась в южном городе синекурой. Более того, это может показаться анекдотом, но в уставе Статконторы было написано, что она является независимым органом. Над этой шуткой смеялись всегда и все, кто понимал, кем Статконтора финансируется, кто ее танцует, по каким правилам она играет. Правила были простые — озвучивай себе что-то, хотя бы приблизительно похожее на правду, изображай активную деятельность, отрабатывая выделенные из казны миллионы. Главное — не проколоться!

Ну, например, не отчитаться о том, что размер средней зарплаты в южном городе выше, чем в разных там америках, которые печатают талеры и давно заставили весь мир ими за все расплачиваться. Потому, что для рассказа о том, что жизнь в южном городе настала такая, что граждане европейских государств мечтают о переезде туда, давно было прерогативой ряда местных телеканалов. Ну и депутаты тутошние этим порой баловались. Статконторе в этот «базар» влезать не нужно было.

Не подменяла собой Статконтора и деятельность Целенаправленно Измывающейся Комиссии, то бишь ЦИК. Те по выборам были спецами. Такие фокусы выкидывали, что в Цирке дю Солей не увидишь. Вбросить бюллетени в урну, объявить победителем проигравшего выборы — это всего лишь два наиболее часто демонстрировавшихся фокусниками из ЦИК трюка. Ловкость рук, правда, была у многих слабая и потому о фактах мошенничества потом долго говорили не только в южном городе, но и в различных международных организациях. И тем не менее, Мазохист Паханов оставался в кресле главного фокусника южного города, кресло главы ЦИК под ним даже на шаталось.

Это и вызывало зависть Распила Подсчетова. Он ведь нутром чуял, что попался и отвертеться ему будет трудно. Причем, что всему виной? Треклятый коварный вирус! До его распространения все же было так здорово, так шито-крыто! Провели в прошлом году перепись населения, отчитались о проделанной работе, распилили средства. Все! Красота! Можно было ждать новых заказов и новых ништяков. Но нет же! Свалился этот коварный вирус, пришлось сажать людей на карантин. А потом кому-то в голову пришло еще и денег выделять гражданам южного города. И тут выявилось страшное — контора Распила Подсчетова действовала строго в соответствии с именем своего шефа!

И ладно бы все свелось к привычному околачиванию гениталиями плодово-ягодных деревьев! Нет, там решили поведать миру о том, что в южном городе всего 5% населения являются безработными. Выдавать желаемое за действительное — ненаказуемая вещь. Но только в том случае, если тебе не выделили миллионов на честное определение действительного. А они таки были выделены! И теперь Распилу Подсчетову как-то нужно было объяснять, как же так получилось, что за помощью, выделяемой государством официально безработным, обратилось намного больше 5% населения южного города?

В голове его крутились разные варианты. Хотелось, к примеру, объявить такую нестыковку происками врагов южного города. Мол, это соседнее государство, война с которым не окончена, посредством своих засланцев совершило диверсию! Но, весь вопрос был в том, как всю эту фантазию обосновать, с учетом невозможности зарегистрировать врагов южного города в базе официальных безработных южногородцев. Не получалось! Жаль, это ведь была такая железная отмазка для многих южногородских проходимцев.

Глава Статконторы тужился-тужился и удумал — давай все свалю на оппозицию! Мол, все новые безработные – это оппозиционеры! Специально они, нехорошие, вносят сумятицу, бросают тень на плоды работы Статконторы. Тоже не получалось. Потому, что при проведении переписи населения должны были регистрировать всех, вне зависимости от политической и сексуальной ориентации. По тому же принципу должны были регистрировать и безработных. Так что, как ни крути, цугцванг получился! И тут уже не важно было, знал ли Распил Подсчетов, что означает этот шахматный термин или нет. Жертвовать ему придется вовсе не пешкой. Наоборот, вполне четко маячила перспектива, что в роли таковой оказаться может он сам. И это было бы не намного лучше, чем ритуальная обувь, «деревянный макинтош» и музыка в твою честь, которую ты уже не слышишь.