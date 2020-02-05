ЦИК предупредил Фараджа Гулиева

Кандидату в депутаты Фараджу Гулиеву вынесено предупреждение.

Как передает Report, об этом сообщил член ЦИК Рамиз Ибрагимов.

По его словам, жалоба была рассмотрена и расследована экспертной группой ЦИК, действующей в соответствии с законодательством.

Член ЦИК сказал, что М.Гусейнов в своей жалобе заявил, что Ф.Гулиев предложил ему деньги в размере 15 тыс. манатов: «В своей жалобе он просит аннулировать кандидатуру Ф.Гулиева».

Во время расследования вопроса со сторонами связались и пригласили присутствовать на заседании.

У Ф.Гулиева взяли объяснительную, в которой он отмечает, что его встреча с М.Гусейновым продолжалась 45 минут: «По словам Фараджа Гулиева, он не предлагал взятку М.Гусейнову, а аудиозапись была смонтирована».

Был обсужден вопрос о вынесении предупреждения зарегистрированному кандидату Фараджу Ибрагим оглу Гулиеву, было принято соответствующее решение.

| 2020-02-05T21:40:19+00:00 5 февраля 2020, 22:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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