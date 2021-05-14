Цифровизационная революция добралась до налогов

В первом квартале этого года зафиксирован рост налоговых поступлений по ряду видов деятельности, не относящихся к нефтегазовому сектору. В ненефтегазовом секторе темпы роста доходов от промышленности, услуг и связи превысили номинальные темпы роста ненефтяного ВВП на 4,9%, сообщает Минэкономики.

По данным ведомства, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост налоговых доходов зарегистрирован в сфере связи (41,5%), промышленности (23,1%), услуг (15,7%), торговли (2,5%) и других видах деятельности (6,6%).

«В результате проделанной работы по совершенствованию и оцифровке налогового администрирования раскрывается реальный налоговый потенциал в сфере экономической деятельности и на этой основе обеспечивается увеличение налоговых поступлений в бюджет», — пояснило ведомство причину подвижек этого года.

Всего же за январь-март текущего года в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы поступило в виде налогов 2 млрд 85,7 млн манат, что на 45,7 млн манат превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Прогноз по налоговым поступлениям перевыполнен на 21,1% (+363,9 млн манат). Налоговые поступления по ненефтегазовому сектору (1 млрд 510,8 млн манат) выросли по сравнению с первым кварталом прошлого года на 7,8%. При этом, по подсчетам налоговиков, это самый высокий показатель за весь период их деятельности по первому кварталу налоговых сборов.

Комментируя причины роста налоговых отчислений в бюджет, доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов сказал #, что серьезную роль в этом процессе сыграла цифровизация, способствующая также достижению высокого качества услуг и комфортных условий уплаты налогов, ускорению сроков рассмотрения писем и обращений налогоплательщиков и, что важно, «обелению» экономики. Достижение упомянутых задач требует актуализации автоматизированных технологических и информационных ресурсов, а также внедрения и развития цифровых систем.

«Судя по статистике, внедрение электронных систем улучшает ситуацию со сбором налогов, помогая бороться с массовым уклонением и злоупотреблениями, — заметил финансист. – Ведь если вспомнить, до реформ, сопряженных с применением современных технологий в сфере налогообложения, избегание налогообложения было массовым. Надо сказать, что налоговые и таможенные реформы преследовали главной своей задачей повышение прозрачности. А ведь это залог роста экономики, развития комфортной деловой среды, притока инвестиций и расширения финансовых возможностей. Именно растущая прозрачность в налоговой сфере, сопряженная с внедрением цифровых технологий, позволила увеличить поступления в государственный бюджет».

По словам собеседника, с прошлого года в налоговой администрации применяется электронная система, разработанная с участием иностранных специалистов (BTB — программа цифровизации налогов). Цифровой формат охватил документооборот, отчетность и оплату государственных сборов:

«Переход к современным цифровым платформам означает, что все операции проходят регистрацию в электронной системе, а значит, скрыть ничего не получится. Ведь если те или иные нюансы не проходят в одной отчетности, они обязательно появятся в прочих документах электронной системы. В довесок этому, устраняется человеческий фактор, сопряженный с коррупцией и злоупотреблениями, исключаются погрешности в документации и отчетах. Возвращаясь к причинам увеличения налоговых отчислений за первый квартал текущего года, именно с этого года была значительно расширена сфера применения электронной системы в налоговом администрировании. В результате наблюдается рост налоговых поступлений, поскольку компании и бизнес перестали уклоняться в прежних масштабах».

Цифровизация — это естественный процесс и основная причина высокого роста налоговых отчислений в этом году. Однако происходит она в нашей стране все-таки крайне медленно, считает Мамедов:

«Электронная налоговая система предполагает огромные возможности. Сегодня она активно внедряется во всем мире, прочем, как и сам процесс цифровизации экономических и общественных реалий. В нашей же стране он происходит сравнительно медленно. По оценкам ООН Азербайджан по уровню цифровизации занимает 70-е место среди стран мира. В настоящее время многие страны сокращают наличный денежный оборот, либо же вовсе его ликвидируют. В Европе и США наличный оборот не превышает 1% общего денежного оборота. По данным ЦБА, у нас этот показатель составляет 40%. А ведь еще три года назад на уровне высшего политического руководства страны в этом направлении принималось немало решений с тем, чтобы к 2020 году завершить процесс. Для дальнейшего роста налоговых поступлений необходимо свести к минимуму наличный денежный оборот».

В то время как мир внедряет электронные деньги, заметил собеседник, а решение о полном переходе на электронную валюту уже приняли 60 стран мира, в Азербайджане нет публичных заявлений о судьбе маната. К эмиссии цифровых денег центробанков или CBDC (Central Bank Digital Currency) в тестовом режиме переходят США, Китай, страны Европы, Таиланд, Япония. Азербайджанский Центробанк пока не комментирует этот вопрос. По убеждению финансиста, одним из преимуществ отказа от наличного оборота является налоговая прозрачность и рост бюджетных налоговых поступлений. Кроме того, переход к электронной налоговой системе обещает сократить коррупцию и взяточничество, сокрытие налогов на 90 – 95%.

Другой причиной роста налоговых поступлений в бюджет профессор назвал сокращение этого показателя в минувшем году. В довесок этому, текущий год отметился ростом цены нефти и доходов от этого ключевого экспортного ресурса. «Вслед за этим оптимизируются все процессы в экономике, что в целом приводит к росту налоговых отчислений», — заметил он.