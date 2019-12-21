Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 декабря текущего года с 11:00 до 12:30 состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 170 миллионов манатов, сообщает в пятницу со ссылкой на БФБ.

На торги будут выставлены ноты номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 23 января 2020 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок — одну конкурентную и одну неконкурентную.(Trend)