Цена газа в Европе в ходе торгов в среду превысила $3 100 за 1 тыс. кубометров впервые с 8 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня составляет 16%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $3 113 за 1 тыс. куб. м, или €302 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Цена газа растет в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Кроме того, американская компания Freeport LNG сообщила, что рассчитывает частично возобновить работу своего СПГ-терминала после аварии в начале или в середине ноября, а возобновить производство в полном объеме — в марте 2023 года. До этого планировалось возобновить работу предприятия в октябре, а выйти на полную мощность уже к концу 2022 года. Мощность предприятий Freeport LNG оценивается на уровне 15 млн тонн СПГ в год — около 16% всего объема экспорта США.