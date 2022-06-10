Мясокомбинат в занятом российскими войсками Мелитополе переоборудовали в морг, холодильники которого теперь переполнены телами убитых солдат. Об этом говорится в сообщении Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины.

В частности, утверждает украинская разведка, 6 июня российские военные изучили холодильные камеры в мелитопольской компании «Арон-М». Руководство уведомили о «решении по временному их использованию на безвозмездной основе для хранения тел погибших военнослужащих». В Мелитополь активно завозятся тела погибших во время боев в направлении Пологи — Гуляйполе.

В Киеве уверены, что «оккупационная администрация» Мелитополя в настоящее время срочно пытается получить больше морозильных и промышленных холодильников для хранения тел погибших российских солдат, потому что мясокомбинат не может вместить дополнительные тела.

Представители украинской разведки считают, что такой способ хранения тел в Мелитополе стал очередной попыткой российского руководства скрыть истинные масштабы своих потерь в Украине. Как уверяет Министерство обороны Украины, с начала вторжения на терриории страны погибло около 31 500 российских военнослужащих. Москва воздерживается от оглашения информации о потерях. В последний раз Министерство обороны России обнародовало данные о погибших 25 марта, заявив, что 1351 российский солдат и офицер были убиты в Украине. (moscowtimes.ru)