Трудный поиск мира

Дипломатия конфликта на Донбассе перешла в очередной крайне противоречивый этап. В Киеве до последнего надеялись и делали все, чтобы встреча в Нормандском формате, намеченная на апрель, состоялась.

В Москве ставили условия и откровенно давили на киевское руководство буквально принуждая его начать прямые переговоры с гауляйтерами неподконтрольных территорий, поставленных на них Москвой.

Во время предвыборной кампании тогда еще кандидат Владимир Зеленский опрометчиво давал обещания быстро покончить с конфликтом на Донбассе и там воцарится мир. «Достаточно просто перестать стрелять».

Трудно сказать, чего здесь было больше. То ли обычного предвыборного популизма, то ли непонимания из-за отсутствия опыта сложности проблемы и тотального нежелания Москвы идти на уступки.

Тем не менее, выполнение предвыборных обещаний ложится тяжелым грузом на президента и его команду. В экономике успехов нет, частично по объективным причинам, но гражданам от этого не легче и поэтому центр тяжести был перенесен на достижение прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

Важнейшим элементом его должны были стать местные выборы, намеченные в Украине на октябрь текущего года. Особенность их в том, что в условиях широкой децентрализации власти на местах получат большие полномочия в решении текущих вопросов и значительные финансовые ресурсы. По киевским представлениям это должно в принципе снять вопрос об особом статусе неподконтрольных территорий, на чем настаивает Москва.

По этим причинам или из-за пандемии коронавируса, а возможно, что по ним обоим саммит в апреле не состоится. Как это не покажется странным на первый взгляд, этот перенос поможет украинскому президенту как-то смягчить возникшие довольно острые проблемы.

В Минске в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) приняли участие заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак — новый куратор украинского направления и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

С их участием ТКГ согласовала создание при политической подгруппе Консультативного совета. Дмитрий Козак назвал его новой переговорной площадкой, на которой смогут взаимодействовать стороны конфликта. В этом совете должны были участвовать 10 представителей с подконтрольной Украине части Донбасса и 10 со стороны так называемых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Это было что-то новое. Киев не признает сепаратистские образования и считает субъектом переговоров только Москву.

Интересно, что о создании совета информация пришла из России, в первую очередь от Дмитрия Козака, который назвал это событие прорывом. Украинская власть хранила молчание и ограничилась кратким сообщением о переговорах Козака и Ермака.

В таких условиях ждать скандала было недолго. Он разразился после того как авторитетное украинское издание «Зеркало недели» опубликовало протокол заседания ТКГ, под которым с припиской «согласен» стоят подписи Дмитрия Козака и Андрея Ермака.

Как говорится в протоколе, основная задача совета состоит в диалоге и выработке предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта. В состав совета также должны войти по одному представителю ОБСЕ, России, Германии и Франции — с правом совещательного голоса.

Разработка протокола вызвала резкие протесты со стороны оппозиции. Под Офисом президента прошел «Марш добровольцев». Тысячи участников конфликта требовали отказа от протокола, так как увидели в нем уступку России и сдачу позиции непризнания сепаратистских республик.

При этом крайне неприятным сюрпризом для президента и главы его Офиса стал письменный протест депутатов от президентской фракции «Слуга народа». Более 60 из них обратились к главе государства с призывом не допустить реализации решений, записанных в протоколе.

«Законодательство Украины признает, что на временно оккупированной территории действуют оккупационные органы власти Российской Федерации, узурпировавшие власть. Следовательно, украинское законодательство делает невозможным признание в любой форме любых органов власти так называемых ЛНР, ДНР, ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так в Украине называют ЛНР и ДНР — авт.) и прочих. Все переговоры об обеспечении прав и интересов граждан Украины, а также о прекращении вооруженной агрессии должны вестись исключительно с Российской Федерацией и ее представителями».

Состоялась встреча Андрея Ермака с протестующими депутатами. Как свидетельствуют ее участники, она проходила на повышенных тонах и нервной обстановке. Стороны часто переходили на крик и использовали ненормативную лексику.

В выступлении в одном из ток-шоу Ермак объяснял необходимость разработки и принятия протокола требованиями Франции и Германии в продвижении процесса урегулирования как условия возможного саммита в Нормандском формате. Проблема возникла сразу и качественно девальвировала его утверждение. Германское министерство иностранных дел раскритиковала протокол. Фактически после этого аргументов в пользу его формального подписания, оно намечено пока на 25 марта, у украинской стороны не осталось.

Это поставило президента Зеленского и его команду в довольно сложное положение. Под угрозой оказались даже такие относительно простые договоренности.

Донбасские проблемы на этом не закончились. Полгода назад Зеленский объявил о начале примирения с жителями оккупированного Донбасса. Реализация этого начинания была возложена на внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Сивохо. Предполагалось, что выходцу из Донбасса это будет делать проще.

Общественность напряглась после того, как Сивохо высказал тезис о гражданском конфликте в этой части страны. Это было не только удивительно, но и противоречило всем известным фактам о прямом вооруженном вмешательстве России, и ее вооруженных сил.

Не удивительно, что представленная Сивохо в Киеве Национальная платформа примирения вызвала негодование ветеранов конфликта. Разговор на повышенных тонах быстро перешел в толкание. Сивохо даже сбили с ног. Несколько человек было задержано полицией.

Ситуация снова тупиковая. Урегулировать конфликт на Донбассе невозможно без признания участия в нем России. От такого в Москве категорически отказываются.

Более того, в Белокаменной считают, что Зеленский вынужден будет пойти на уступки, так как захочет выполнить свои предвыборные обещания. Кроме того, Путин и его окружение считают, что Украина устала от войны и согласится ради мира на российских условиях пойти на непопулярные решения.

Практика показывает, что в Москве очередной раз ошибаются. Всем в Украине хочется мира, но не капитуляции. В таких условиях перенос Нормандского саммита на более поздний срок дает возможность Зеленскому выработать более четкую стратегию по реинтеграции Донбасса. К тому же разразившаяся ценовая нефтяная война существенно ослабляет позиции Москвы в целом.

В таких условиях Украине спешить точно нет смысла. С деньгами у России начинаются проблемы. Соответственно у Москвы больше причин искать выхода из спровоцированного ею конфликта на Донбассе.

В любом случае быстро не получится. Поиск мира остается очень трудным.