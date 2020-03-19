Тролли Кремля взялись за фейки о коронавирусе

Одной из главных европейских новостей последних дней стало новое свидетельство деструктивной деятельности троллей Кремля – на сей раз темой нездоровых спекуляций избран коронавирус.

Москва пытается разделить жителей европейских стран и вызвать у них панику и недоверие к европейской медицинской системе. Такие факты содержатся в докладе Европейской службы внешних связей (EEAS), с которым ознакомились британские газеты Financial Times и The Telegraph.

Сообщается, что прокремлевские аккаунты в соцсетях и медиа ведут кампанию по дезинформации сразу на нескольких языках стран ЕС.

Отметим, что EEAS совмещает в ЕС функции внешнеполитического ведомства и реализует общую для Союза политику безопасности и обороны.

По данным ведомства, с 22 января по 10 марта в Евросоюзе было выявлено почти 80 примеров дезинформации о заболевании COVID-19, как от частных аккаунтов, так и от аккаунтов пророссийских организаций, передает «Эхо Кавказа».

Эксперты EEAS подчеркивают, что в кампании были задействованы фейковые аккаунты, которые ранее распространяли ложные сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции.

Пользователи этих аккаунтов публикуют фейковые новости на английском, немецком, испанском, итальянском и французском языках. В Италии аккаунты задавали гражданам страны вопросы: смогут ли итальянские и местные органы власти справиться с кризисом в области здравоохранения и нехваткой оборудования в больницах. Испанские аккаунты в свою очередь подчеркивали, что в отличие от местных властей, Россия и лично президент Владимир Путин справляются со вспышкой коронавируса в своей стране.

Помимо соцсетей, в кампании задействовались и пророссийские новостные ресурсы. Один новостной сайт с молдавским URL и сообщениями на русском языке 4 марта предположил, что вспышка коронавируса была ложью.

В Армении местная служба российского государственного информационного агентства Sputnik процитировала «эксперта», который заявил, что вспышка вируса не была случайностью. По его словам, она была создана секретными элитами, такими как ЦРУ, мировое правительство или американо-венгерский миллиардер Джордж Сорос для создания нового экономического кризиса и контроля за умами людей.

При этом в других прокремлевских СМИ предполагалось, что пандемия «менее вредна, чем сезонный грипп».

«Кампания была призвана усугубить замешательство, панику и страх, а также предотвратить доступ людей к надежной информации о коронавирусе и предпринимаемых мерах общественной безопасности, — цитирует доклад Financial Times. — Это часть более широкой стратегии, которую использует Кремль: она заключается в попытке подорвать европейские общества изнутри, используя существующие уязвимости и противоречия. При этом прокремлевские агентства по дезинформации не пытаются «продать идею», а скорее сбивают с толку аудиторию, в то время как журналисты из авторитетных новостных агентств тщательно проверяют и перепроверяют источники и данные».

По мнению экспертов EEAS, целью кампании было «усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах», в частности, «подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения», и тем самым «помешать эффективному ответу на вспышку» заболевания.

При этом Москва распространяет фейковые новости не на одну тему, а сталкивает друг с другом противоречивые версии, чтобы создать плотный информационный шум, утверждает доклад.

EEAS отказалась комментировать документ агентству Reuters. Однако представитель ведомства заявил, что служба находится в контакте с основными IT-гигантами, включая Google, Facebook, Twitter и Microsoft, чтобы обсуждать с ними дезинформацию о коронавирусе.

И, само собой, представитель Кремля Дмитрий Песков в общении с журналистами уже назвал возможные обвинения ЕС «ничем не обоснованными». Впрочем, это извечная отговорка Москвы.

Но любопытно узнать, зачем вообще это Кремлю? Какие цели преследуются, и долгосрочные они или краткосрочные?

Как заявил «Зеркалу» ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе, «Европейской службе внешних связей трудно не верить. Так что, получается, пандемия пандемией, а информационная война по расписанию. Но зачем это нужно Кремлю, ума не приложу. Может, им еще не сообщили, что мир уже стал другим?

У Европы, несомненно, очень много проблем, но именно они — вместе с Китаем, Японией и США — выйдут из этого кризиса с наименьшими потерями. И именно они помогут другим, в этом я не сомневаюсь. Ну а если кто-то хочет чего-то другого, это их проблемы».

Как заявил в свою очередь директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе Егор Куроптев:

— Я не вижу ничего удивительного в том, что Кремль запустил кампанию дезинформации по поводу вируса. Они используют любую возможность, чтобы подорвать безопасность Запада. Зачем ходить далеко и искать подставные аккаунты в соцсетях?! Откройте страницы главного редактора Russia Today и почитайте, что пишет она – типа, смотрите, какой бездарный Запад и какие молодцы китайцы. Запад ничего не может, и так далее.

Линия пропаганды Кремля всегда направлена на ослабление демократических стран, так как Кремлю нужно каждый день убеждать всех, включая и своих граждан, что демократия — зло и слабость, а не процветание и права человека, как это есть на самом деле. Иначе их собственное кремлевское устройство пошатнется и рухнет. Это обязательно когда-то случится, но пока весь мир борется за своих граждан, Путин борется против них, делая все, чтобы вечно сидеть у власти и воровать.