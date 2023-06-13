Центробанк Нидерландов провел расследование в отношении 31-го финансового учреждения страны. Выяснилось, что треть из них не смогли найти счета и другие активы граждан России, попавших под санкции Евросоюза за поддержку войны в Украине, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Представитель ЦБ Мартен Гелдерман рассказал, что, когда речь идет о простых операциях, которые легко отследить, то выявляется около 95%. Однако с более сложными случаями справляются не все банки. Особую проблему представляет разное написание фамилий и возникающие в связи с этим ошибки. К примеру, если Путин на английском языке пишется как Putin, то на нидерландском — Poetin.

«Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто указаны на английском, голландском, русском, украинском языках, а также добавляется дополнительное написание, если ранее оно было неправильным», — отметила адвокат Хелен Овер де Линден, которая работает над диссертацией о санкциях.

Голландская банковская ассоциация (NVB) признала, что существуют трудности в применении санкций, отчасти из-за «скорости и сложности задач, которые приходится решать банкам». Всего в санкционном списке числятся 1473 человека, а также 207 организаций, в том числе производители оружия и Центробанк РФ.

Сразу после начала войны в Украине и введения первых ограничений Нидерланды заморозили российские активы всего на 6 млн евро. Это вызвало большое недовольство в Палате представителей, после чего к лету власти смогли довести количество заблокированных средств до 640 млн евро. Однако с тех пор процесс застопорился. Спустя год войны, общая сумма увеличилась лишь до 644,5 млн евро, что эксперты считают «нулевым прогрессом». (moscowtimes.ru)