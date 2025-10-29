Крупнейшая частная нефтяная компания России — «Лукойл» приняла решение распродать свои зарубежные активы после введения против нее блокирующих санкций США. В настоящее время она владеет долями в проектах по разработке месторождений в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте и ОАЭ, а также в Латинской Америке, Западной и Центральной Африке. Кроме того, компании принадлежат нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Болгарии, Румынии, Нидерландах, а также сеть АЗС в Евросоюзе. Общая стоимость зарубежных активов «Лукойла» — около $10 млрд, однако продать их придется с дисконтом в 50–70% из-за санкционного давления, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Дисконт будет зависеть от множества вводных: сроки, участники сделки, геополитика, позиции сторон. Предварительно можем говорить о дисконте до 70% в недружественных юрисдикциях и до 50% в нейтральных и дружественных», — пояснил управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. После введения санкций в отношении «Лукойла» Минфин США разрешил операции с компанией до 21 ноября. По словам Касаткина, провести сделки до этой даты весьма затруднительно, поскольку обычный срок для продажи подобных активов — 6–12 месяцев. Однако в «Лукойле» подчеркнули, что при необходимости компания подаст заявку на продление лицензии OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) на прекращение деятельности.

После объявления о продаже зарубежных активов акции «Лукойла» на Московской бирже потеряли более 7%. По словам управляющего партнера компании «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, для бумаг компании наступает период повышенной волатильности. «Сейчас «Лукойл» пытается уйти от риска полной конфискации активов в недружественных странах. И от того, сколько времени будет у компании на то, чтобы реализовать активы, будет многое зависеть», — пояснила эксперт. Компания избавится от активов в США и ЕС, но сохранит дочерние предприятия в СНГ и на Ближнем Востоке, «возможно, через передачу дружественной стороне», прогнозирует Касаткин.

В свою очередь, аналитики Альфа-банка выразили сомнение в том, что «Лукойл» продаст крупные добывающие мощности в Ираке, Казахстане и Азербайджане. В частности, из-под санкций США были выведены «Тенгизшевронойл» (оператор проекта «Тенгиз», включающего в себя Тенгизское и Королевское месторождения), а также доля компании в КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Тем не менее, несмотря на возможные исключения в отношении отдельных проектов, на зарубежные активы «Лукойла» приходится более 6,5% нефтедобычи и почти половина добываемого газа, а иностранные НПЗ обеспечивают четверть совокупного объема нефтепереработки. Поэтому их продажа будет означать для «Лукойла» значительное снижение производства и переработки топлива, заключили аналитики Альфа-банка.

Сокращение выручки компании из-за продажи зарубежных активов может составить до 20%, сказал Politico бывший топ-менеджер «Лукойла». По словам госсекретаря Румынии по вопросам энергетики Кристиана Бушоя, «Лукойл» теперь будет «обязан» продать до 21 ноября свой НПЗ Petrotel. «Мы будем рады, если «Лукойла» здесь больше не будет», — добавил он.

Быстрая продажа доли «Лукойла» в НПЗ, расположенном в Зеландии, юго-западной провинции Нидерландов, выглядит «наиболее вероятным сценарием», сказал Politico человек, знакомый с ситуацией. (moscowtimes.ru)