Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, почему стал танцевать с игроками своей команды после забитого мяча в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 со сборной Южной Кореи. Его слова передает Globo.

«Я сказал игрокам прикрыть меня так, чтобы я мог спрятаться. Я не хотел никакой другой интерпретации, кроме радости по поводу гола, результата, игры в целом, но никак не проявление неуважения к сопернику или Паулу Бенту, которого я очень уважаю. Спрятаться не получилось», — сказал Тите.

Ранее бывший игрок сборной Ирландии Рой Кин раскритиковал бразильцев за их танцы после каждого из голов, забитых в ворота команды Южной Кореи.

«Не могу поверить в то, что вижу. Сборная Бразилии определенно играет блестяще. Но я никогда не видел столько танцев. Ощущение, как будто смотришь «Танцы со звездами».

Мне такое не нравится. Они говорят, что такова их культура. Но мне кажется, это неуважение к сопернику. Они танцевали после каждого из четырех забитых голов. Я ничего не имел против первого празднования, но во время следующего главному тренеру стоило вмешаться», — заявил он.

Сборная Бразилии одержала победу над корейцами со счетом 4:1. Все голы южноамериканцы забили в первом тайме. Отличились Винисиус Жуниор, Неймар, Ришарлисон и Лукас Пакета.

В четвертьфинале сборная Бразилии сыграет с хорватами. Матч пройдет 9 декабря и начнется в 19:00 по бакинскому времени.