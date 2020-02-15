Трампу внушили, что в Иране произойдет смена режим — Зариф

Окружение президента США Дональда Трампа убедило его, что Иран ждет смена режима, и потому он не спешит вести переговоры с Тегераном, заявил в субботу глава иранского МИД Джавад Зариф.

«Президента Трампа убедили в том, что мы на грани коллапса, и поэтому он не хочет вести переговоры с режимом, который, как он считает, рухнет», — приводит Associated Press слова Зарифом, сказанные «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом иранский министр отметил, что этим ожиданиям Трампа не суждено сбыться.

«Я думаю, что, к сожалению, у президента Трампа — плохие советники. Он с тех пор, как вышел из ядерного соглашения, ждет коллапса Ирана», — сказал Зариф.