Американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars, ранее занимавшееся проверкой и подготовкой финансовой отчетности экс-президента США Дональда Трампа и частных предприятий членов его семьи, разорвало отношения с компанией Trump Organization. Об этом в понедельник сообщила газета The New York Times.

Согласно информации издания, 9 февраля фирма направила в Trump Organization письмо, в котором уведомила компанию о своем решении разорвать связи и сообщила, что больше не может отвечать за годовую финансовую отчетность Трампа. Как отмечает газета, фирма составляла финансовую отчетность на основании сведений, предоставляемых Трампом и его компанией.

В письме Mazars рекомендовала компании отозвать документы о бухгалтерском балансе с 2011-го по 2020 год. Фирма отметила, что не обнаружила существенных расхождений между информацией, предоставленной Trump Organization, и реальной стоимостью активов компании, однако, учитывая «совокупность обстоятельств», фирма предписала компании уведомить тех, кто получал отчетность, что этим документам больше нельзя доверять.

Trump Organization отказалась прокомментировать сообщение, указывает The New York Times.