Трампа интересует только Трамп

О том, почему президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, ограничивающую его решения о военных действиях против Ирана, противостоянии Вашингтона и Пекина и почему американское войско выходит из Саудовской Аравии, рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Дональд Трамп поставил вето на решение конгресса в отношении Ирана. Как вы считаете, Дональд Трамп оставляет за собой шансы воевать с Ираном?

— Сегодня Трампа интересует только Трамп, а вернее президентские выборы, запланированные на 3 ноября. В начале года Трамп, благодаря экономическим показателям в стране и удачной военной операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, практически «выигрывал» свои выборы. Тогда экономический рейтинг президента был одним из самых высоких, но потом грянул коронавирус и эта ситуация, особенно с количеством смертей в Америке, никак не прибавляет в рейтинге действующего президента. Естественно, что оппозиция постоянно ищет варианты, ослабляющие его рейтинг или вообще хочет свалить его до выборов. Пока это не очень удаётся, но попытки продолжаются постоянно.

Ситуация с голоданием как раз такой случай. И ею воспользовались его противники, протащив при помощи обиженных на Трампа республиканцев резолюцию, ограничивающую полномочия президента на ведение войны с Ираном. Решение об ограничении возможности применения силы в Иране было принято еще в феврале 2020 года и тогда за него проголосовало 55 сенаторов из 100, а в марте поддержало большинство членов Палаты представителей США. Президент, естественно, заявил, что собирается ветировать резолюцию, а для преодоления вето необходимо две третьих голосов в Палате представителей (290) и Сенате (67), которые вряд ли наберутся. Но это все — предвыборные гонки, ни имеющие никакого отношения к реальному желанию начать войну с Ираном, тем более в столь проблематичный для Америки момент. Просто Трамп в своей манере пытается показать, кто в доме хозяин.

— Сейчас идут новости о том, что США выводят свои войска из Саудовской Аравии, а также выводят свои системы Пэтриот из этой страны, что значительно ослабляет ее. Является ли это определенной подготовкой к войне с Ираном?

— Если бы Трамп намеревался начать войну с Ираном, навряд ли бы он так оголял защиту своего верного партнера на Ближнем Востоке. Для полномасштабной войны на Ближнем Востоке войска должны быть расположены на Ближнем востоке, а не в Америке. Все это игры, связанные с выборами. Трамп, наоборот, пытается показать своему избирателю, что он думает о каждом солдате, возвращая их из горячей точки домой. Если вспомнить, то весь прошлый год Трамп заявлял, что выводит войска из Афганистана. Но, как мы знаем, якобы из-за невозможности договориться с «Талибан» сроки все время переносились. И вот сейчас сообщается, что Трамп вновь обсуждает вывод всех американских войск из Афганистана на фоне опасений по поводу крупной вспышки коронавируса в этой стране. То есть Трамп непрерывно в СМИ демонстрирует заботу о солдатах, несущих службу вдалеке от дома.

А что касается Саудовской Аравии, тут, скорее всего, имеет место давление на партнера в борьбе по спасению рынка нефти, а вернее — спасение американских производителей сланцевой нефти, которые фактически прекратили ее добычу из-за столь минимальных цен на рынке.

— В условиях, когда Тегеран и Пекин попали в немилость администрации Трампа, наличие общего врага объединяет эти страны или все же нет?

— Пекину не особо нужны помощники в борьбе с Трампом, Пекину нужны новые рынки сбыта для своей продукции и новые проекты для своих инвестиций. Хотя, несомненно, Иран является одним из базовых поставщиков нефти в Китай, на которую приходится до двух третей торгового оборота между странами. Конечно, можно сказать, что Китай рассматривает Иран как свою военную опору на Ближнем Востоке, оказывая ему помощь в развитии оборонного потенциала, несмотря на все санкции. При этом и оборудование, и военные технологии идут либо напрямую, либо через третьи страны. По различным данным, сегодня Китай входит в число трех ведущих партнеров по поставкам оружия для Ирана. То есть, говоря языком экономики, Пекин открыл для себя новый рынок для сбыта своей продукции, при этом никого в Китае не волнует, за что ему платят, за рис или за патроны.

Да и не в той весовой категории находится Иран, чтобы быть реальным партнером Китая в борьбе с Америкой, для этих целей лучше всего подходит Россия. И это, естесственно, понимает Трамп, пытаясь сегодня по новой подружиться с Путиным.

Но вот Иран в альянсе с Россией для решения собственных задач в регионе вполне подходит Китаю. И хотя Россия и Китай конкуренты на иранском военном рынке, и России не особо выгодны «бартерные» поставки дешевой, из-за санкций, нефти из Ирана в Китай, но имея в перспективе партнёрство для противостояния с Америкой, Россия заинтересована в данном альянсе, несмотря на отдельные потери на иранском рынке. То есть, все как всегда упирается в деньги!