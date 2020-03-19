Трамп в образе Дяди Сэма призвал американцев мыть руки

Белый дом опубликовал в Instagram постер, на котором американский президент Дональд Трамп призывает граждан мыть руки.

Картинка была сделана аналогично агитационному плакату времен Первой и Второй мировых войн, на котором образ Дяди Сэма призывал американцев идти в армию.

Так, лицо Дяди Сэма было изменено на лицо Трампа, а надпись изменена на призыв уменьшить распространение нового типа коронавируса COVID-19.

«Вам нужно мыть руки», — говорится в публикации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019 (Газета.Ру).