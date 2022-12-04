45-й президент США Дональд Трамп призвал к прекращению действия Конституции, что бы позволило отменить выборы 2020 года и восстановить его на посту президента, после публикаций внутренней переписки Twitter о роли соцсети в избирательной кампании.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на CNN.

«Вы отменяете результаты президентских выборов 2020 года и объявляете ПРАВИЛЬНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ, или у вас НОВЫЕ ВЫБОРЫ? Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет прекратить действие всех правил, норм и статей, даже тех, что содержатся в Конституции», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Пост Трампа появился после обнародования внутренней переписки работников Twitter, которые свидетельствуют об обсуждении в 2020 году публикации таблоида The New York Post о материалах, найденных на ноутбуке сына Джо Байдена Хантера.

В материале раскрывается содержание электронных писем, которые якобы посылал Хантер Байден. По утверждению газеты, Хантер Байден представил своего отца, тогдашнего вице-президента, советнику руководства украинской энергокомпании Burisma, в совет директоров которой входил младший Байден.

Издание утверждало, что эта переписка противоречит утверждению Джо Байдена о том, что он не говорил со своим сыном о его деловых отношениях в Украине.

Сотрудники юридического, политического и коммуникационного отделов Twitter спорили о том, следует ли ограничивать распространение статьи The New York Post в соответствии с политикой компании в отношении материалов, полученных путем взлома. Обсуждения состоялись за несколько недель до выборов 2020 года, когда Джо Байден баллотировался против Трампа.

Новый владелец Twitter Илон Маск назвал публикацию внутренних документов доказательством того, что в соцсети царила цензура, а ее сотрудники были предвзяты по отношению к оппонентам Демократической партии.