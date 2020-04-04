Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему не будет носить защитную маску для защиты от коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что чувствует себя хорошо.

Американский лидер, объясняя свое решение не надевать маски, заявил, что не хочет делать это.

«Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, великим столом «Резолют» (рабочий стол президента. — прим.ред.) и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев… даже не знаю, это не для меня», — сказал Трамп.

Он добавил, что, возможно, передумает и будет надевать защитную маску.