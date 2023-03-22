Экс-президент США Дональд Трамп призвал 74 млн своих сторонников подписать петицию против предъявления ему уголовных обвинений в суде Южного округа штата Нью-Йорк, а также пожертвовать до $3,3 тыс. на его предвыборную кампанию.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил портал Business Insider.

По его сведениям, в понедельник команда Трампа разослала его сторонникам письмо, в котором призвала «74 млн патриотов» ответить на призыв и подписать петицию против возможного предъявления обвинений бывшему главе государства. Издание отмечает, что после подписания петиции пользователей переправляли на страницу с просьбой пожертвовать от $24 до $3,3 тыс. на предвыборную кампанию Трампа.

«Они пытаются запугать вас и аннулировать ваш голос», — цитирует письмо Business Insider. Сколько подписей уже удалось собрать и как именно Трамп собирается их использовать, не сообщается.