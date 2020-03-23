Трамп признал штат Вашингтон зоной крупного бедствия

Президент США Дональд Трамп признал штат Вашингтон зоной крупного бедствия и поручил оказать федеральную помощь штату, муниципалитетам и племенным властям в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в воскресенье, сообщает Голос Америки.

В заявлении отмечается, что решение президента позволяет выделить федеральные средства для оказания кризисного консультирования пострадавших лиц во всех районах штата Вашингтон.

Федеральные средства также будут выделяться органам власти и некоторым частным НКО на чрезвычайные защитные меры, включая прямую федеральную помощь.

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Пит Гейнор назначил Майкла О’Хару координатором федеральных операций по ликвидации последствий эпидемии в пострадавших районах, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.

| 2020-03-23T00:36:25+00:00 23 марта 2020, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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