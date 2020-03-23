Президент США Дональд Трамп признал штат Вашингтон зоной крупного бедствия и поручил оказать федеральную помощь штату, муниципалитетам и племенным властям в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в воскресенье, сообщает Голос Америки.

В заявлении отмечается, что решение президента позволяет выделить федеральные средства для оказания кризисного консультирования пострадавших лиц во всех районах штата Вашингтон.

Федеральные средства также будут выделяться органам власти и некоторым частным НКО на чрезвычайные защитные меры, включая прямую федеральную помощь.

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Пит Гейнор назначил Майкла О’Хару координатором федеральных операций по ликвидации последствий эпидемии в пострадавших районах, говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.