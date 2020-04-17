Трамп приступает к снятию карантина

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне», — сказал он.

По словам главы США, правительство начнет «вновь открывать страну», постепенно отменяя санитарные ограничения.

Трамп добавил, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений, что позволит местным властям предпринять поэтапные и продуманные действия.

План состоит из трех этапов. Американский лидер считает, что данная стратегия позволит и дальше защищать пожилых граждан и уязвимые группы населения, позволяя при этом выполнять военным и другим группам населения свою работу.

Уточняется, что плане предусмотрены конкретные условия, которые включают в себя заболеваемость, тестирование и режим работы больниц. Все они должны быть соблюдены перед началом реализации плана.

Также будут сохранены санитарно-гигиенические требования, которые введены для предотвращения распространения инфекции.

Трамп отметил, что подготовленный план учитывает возможную новую волну коронавируса осенью 2020 года, о чем говорят некоторые ученые.