Трамп пообещал американцам авиашоу в честь борцов с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение показательных полетов американской военной авиации в честь борцов с коронавирусом нового типа и в память об умерших после заражения. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляция ведется на сайте Белого дома.

Показательные полеты пройдут над крупными городами США в ближайшие недели, в них примут участие «Буревестники» Военно-воздушных сил и «Голубые ангелы» Военно-морских сил США.

Кроме того, Трамп пообещал американцам традиционное празднование Дня независимости 4 июля.(Газета.Ru)