Трамп пообещал американцам авиашоу в честь борцов с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение показательных полетов американской военной авиации в честь борцов с коронавирусом нового типа и в память об умерших после заражения. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции, трансляция ведется на сайте Белого дома.

Показательные полеты пройдут над крупными городами США в ближайшие недели, в них примут участие «Буревестники» Военно-воздушных сил и «Голубые ангелы» Военно-морских сил США.

Кроме того, Трамп пообещал американцам традиционное празднование Дня независимости 4 июля.(Газета.Ru)

| 2020-04-23T12:04:22+00:00 23 апреля 2020, 15:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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