Трамп подписал обязующий компании выполнять заказы для обороны закон

Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter о подписании указа о применении закона «Об оборонном производстве», согласно которому будет введен расширенный контроль властей над гражданской экономикой.

Он также уточнил, что собирается запустить этот закон в случае, если в нем появится необходимость.

При этом Трамп надеется, что он не понадобится.

Закон «Об оборонном производстве» приняли в 1950 году после начала Корейской войны, участниками которой стали США.

Согласно документу, президент наделяется правом требовать от частных компаний подписания контрактов или выполнения заказов, считающихся необходимыми для национальной обороны.

По официальным сведениям, в Штатах зарегистрировано более 8 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 127 человек умерли. Вирус выявили в 50 американских штатах и округе Колумбия.(Газета.Ru)