Трамп подписал новый пакет поддержки экономики еще на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленных на преодоление последствий пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Это замечательно для малого бизнеса и для рабочих», — приводит слова американского лидера на церемонии подписания пресс-пул президента.

Ранее законопроект поддержали обе палаты Конгресса США. Законопроектом предусмотрено выделение свыше $300 млрд на программу льготных кредитов малому бизнесу (Paycheck Protection Program). Полученные таким образом средства столкнувшиеся с финансовыми трудностями компании могут не возвращать при условии, если они будут потрачены на выплату жалованья сотрудникам, процентов по ипотечным кредитам, а также оплату аренды и коммунальных услуг. Ранее Конгресс уже выделял на эту программу $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение еще 60 млрд в рамках другой программы помощи малому бизнесу. Также предполагается направить 75 млрд больницам и 25 млрд — на программу тестов для выявления коронавируса.