Трамп отверг обвинения Байдена в намерении перенести выборы

Президент США Дональд Трамп отверг в понедельник обвинения со стороны своего оппонента Джо Байдена в намерении попытаться перенести выборы, намеченные на ноябрь, из-за коронавируса.
«Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. С какой стати я бы стал это делать?» — ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.
«Я жду этих выборов, а это все было выдумкой, пропагандой. Не его (Байдена), но кого-то из людей, кто на него работает», — добавил Трамп.
Ранее Байден заявил, что Трамп попытается «каким-то образом перенести выборы, объяснив что-нибудь по поводу того, почему их нельзя провести».(РИА Новости)