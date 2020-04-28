Трамп отверг обвинения Байдена в намерении перенести выборы

Президент США Дональд Трамп отверг в понедельник обвинения со стороны своего оппонента Джо Байдена в намерении попытаться перенести выборы, намеченные на ноябрь, из-за коронавируса.
«Я никогда даже не думал об изменении даты выборов. С какой стати я бы стал это делать?» — ответил Трамп на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.
«Я жду этих выборов, а это все было выдумкой, пропагандой. Не его (Байдена), но кого-то из людей, кто на него работает», — добавил Трамп.
Ранее Байден заявил, что Трамп попытается «каким-то образом перенести выборы, объяснив что-нибудь по поводу того, почему их нельзя провести».(РИА Новости)
| 2020-04-28T10:31:37+00:00 28 апреля 2020, 11:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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