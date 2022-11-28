Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Министерство юстиции США является коррумпированным и избирательно ведет расследования. Соответствующую запись Трамп опубликовал в воскресенье в своей соцсети Truth Social.

«Министерство «юстиции» коррумпировано. Предлагали Кристоферу Стилу $1 млн за ложь обо мне, заплатили русскому состояние, чтобы «добраться до Трампа», сказали Facebook не упоминать ноутбук Хантера Байдена перед выборами, [поскольку якобы дело] «было российской дезинформацией», когда они знают, что нет», — написал он. Трамп также задался вопросом, будет ли специальный прокурор Джек Смит заниматься расследованием причин беспорядков у Капитолия 6 января 2021 года, которые, как считает экс-президент, стали следствием «коррумпированных выборов 2020 года».