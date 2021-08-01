Бывший президент США Дональд Трамп в корне не согласен с утверждениями Конгресса США о том, что он в конце прошлого года пытался оказывать давление на чиновников Минюста, чтобы добиться отмены итогов выборов главы государства, состоявшихся в ноябре 2020 года. Об этом говорится в заявлении политика, распространенном в субботу.

«На деле все как раз наоборот. Документы должны были поддержать целостность и честность выборов и священность нашего голосования. Наша страна пережила невероятно коррумпированные президентские выборы, и настало время Конгрессу и другим изучить, как такое было допущено, нежели чем проводить расследования в отношении тех, кто разоблачает это массовое мошенничество для американского народа», — говорится в сообщении.

В пятницу комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США опубликовал заявление, согласно которому Трамп оказывал давление на высокопоставленных чиновников Минюста. (ТАСС)