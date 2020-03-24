Трамп на пресс-конференции отошел от врача после ее слов о недомогании — Видео

Президент США Дональд Трамп спешно отошел от координатора по борьбе с коронавирусом администрации США Деборы Биркс, как только та сообщила о недавнем недомогании.
«В субботу у меня была небольшая температура», — сказала она во вторник на пресс-конференции по ситуации с коронавирусом, в которой принимал участие Трамп.
«Ох!» — сказал, услышав это, президент и тут же быстро отошел от нее в сторону на несколько шагов.
Трамп, вернувшийся чуть ближе, с улыбкой издал громкий выдох облегчения. «Спасибо, что сказали», — добавил он.
«Вот как мы должны заботиться друг о друге», — закончила Биркс, говорившая о персональной ответственности каждого в ситуации в коронавирусом.(РИА Новости)
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=RUJIa-CLlXA
| 2020-03-24T09:26:39+00:00 24 марта 2020, 10:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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