Смягчение карантина сказалось на активности торгового бизнеса и организаций общественного питания. Количество субъектов этого бизнеса принялось расти в минувшем году, хотя, объективно говоря, даже в тяжелом 2020 году пандемия не сильно сказалась на их количестве.

Хотя во всем мире больше всего в кризис пострадали небольшие торговые компании и региональные сети, а значительный стимул для развития получила онлайн-торговля, в нашей стране эти глобальные веяния прослеживались не столь отчетливо. Розница, можно сказать, хоть и подхватила вирус, но успешно с ним справилась, а в сегменте общественного питания снижение оборотов и прибылей, как это ни странно, соседствовало с ростом числа преимущественно мелкого и среднего бизнеса.

Интересную тенденцию являют данные Государственного комитета статистики, свидетельствующего о том, что оборот розничной торговли в прошлом году упал на 4,1 процента. И хотя официальные источники аргументируют такую тенденцию ограничительными мерами правительства, имея ввиду, по всей видимости, внедрение ковидных паспортов, по свидетельству местных аналитиков, не последнюю роль в снижении оборота наших торговых сетей сыграла инфляция. Сложно не признать, что рост цен и снижение покупательной способности не лучшие обстоятельства для роста торговых оборотов. К тому же реальная инфляция ощутимо превзошла официально заявленные уровни.

Под занавес года Центральный банк сообщил о том, что месячная инфляция в ноябре этого года составила 1,5%, а 12-месячная — 11,1%. Рост годовой инфляции регулятор связывает с подорожанием товаров на мировых сырьевых биржах и проблемами в глобальной цепочке поставок. В частности, по данным FAO, за последний год цены на продовольственные товары в мире выросли на 27,3%. «Данная ситуация сказывается и на стоимости импорта товаров из стран, являющихся основными внешнеторговыми партнерами Азербайджана. В частности, в январе-октябре 2021 года импортные цены выросли на 21,4% по сравнению с показателем года ранее», — сообщили в главном банке страны.

Со сводками Центробанка готовы поспорить независимые специалисты. Скажем, по свидетельству экономиста Натига Джафарли, которым он поделился в беседе с # особенно сильно в кризис дорожало продовольствие, а за последний месяц истекшего года продуктовая инфляция была на уровне 14,5 процентов. Следовательно, считает он, годовой ценовой рост достигнет 15 процентов и продолжится в текущем году вплоть до появления первых весенних урожаев. Похожего мнения придерживается экономист Эльданиз Амиров, полагающий что истекший год отметился серьезным ценовым ростом по широкому спектру товаров и услуг. В такой ситуации покупательная способность населения, безусловно, падала, что не могло не сказаться на рознице и ее оборотах.

А примечательно здесь то, что даже в таких условиях количество торговых объектов продолжало расти. Скажем, на начало минувшего года в стране насчитывалось 82 564 стационарных объектов розничной торговли, а за кризисный 2020 год открылось еще 423 новых магазинов и супермаркетов, сообщает Госкомстат. По данным ведомства, общая площадь магазинов даже превысила 5,3 млн квадратных метров, а за год их площадь увеличилась на 90 тыс. кв м или 1,7%. По состоянию на январь истекшего года было зарегистрировано около 44 тыс. предприятий торговли и обслуживания транспортных средств, при этом в торговле было представлено аж 228,7 тыс. физических лиц.

Похожую тенденцию являет статистика и в сфере общественного питания. По мнению руководителя Общественного объединения по защите прав потребителей Эюба Гусейнова, такое может быть связано с ожиданием массового потребительского спроса после пандемии: «Но здесь прослеживается и другая тенденция — бизнес пытается компенсировать потери путем повышения цен, а это, безусловно, играет на понижение спроса», — отметил он.