В протестах в Казахстане якобы участвовали «зарубежные боевики», но их тела из моргов и улиц забрали другие «террористы известного происхождения». Это утверждает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании глав стран ОДКБ, сообщает Новая газета в понедельник, 10 января.

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождение. Именно так они заметают следы», — сказал Токаев.

Токаев пообещал предоставить доказательства подготовки «террористической агрессии» против Казахстана, но «позднее». (korrespondent.net)