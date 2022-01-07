Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, местные власти контролируют ситуацию.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы государства по итогам заседания контртеррористического штаба.

«Началась операция-антитеррор. Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил Токаев.

На заседании также выступили с докладами исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель Комитета национальной безопасности. «Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка. Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов», — пояснили в пресс-службе.

Президент Казахстана также отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.

Сложная ситуация в Казахстане и введенное чрезвычайное положение не позволяют верующим отпраздновать Рождество в соответствии с традициями, заявил Токаев.

«К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введенным чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать Рождество, согласно всем традициям», — цитирует главу государства пресс-служба.

По его словам, православие всегда вносило большой вклад в сохранение мира и согласия, укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия в казахстанском обществе. «Многообразие религий, традиций и культур является прочной основой нашей государственности», — отметил Токаев.

Президент заявил, что сегодня казахстанцам как никогда важно проявить сплоченность и солидарность, чтобы обеспечить спокойствие и стабильность в стране. «Уверен, вместе мы преодолеем все трудности и испытания, сохранив наше главное достояние — единство нашего народа», — подчеркнул глава республики.