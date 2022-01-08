Миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пробудут в Казахстане короткий период времени. Об этом написал в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Миротворческий контингент многонациональных сил государств-членов ОДКБ, которые останутся на короткий период времени до стабилизации ситуации в Казахстане», — заявил Токаев.

Он отметил, что страна продолжит «обеспечивать безопасность и защиту иностранных дипломатических представительств, а также персонала и имущества иностранных компаний и инвесторов».