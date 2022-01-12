Судьба предателей в руководстве Азербайджанской ССР, допустивших ввод советских войск в Баку в январе 1990 года, во многом в азербайджанском обществе считается поучительной для нынешнего казахстанского руководства, таким мнением поделился с # политолог Ризван Гусейнов, комментируя ситуацию в Казахстане.

«Те, кто разрешили и осуществили ввод союзных войск в Баку, потеряли затем Азербайджан и развалили СССР. Странно, что этими же методами пытаются восстановить СССР», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас создается впечатление, что ради тактических интересов, Россия жертвует своими более долгосрочными стратегическими интересами.

«Ненависть и возмущение большей части казахского общества и сформировавшееся негативное мнение о российских властях еще долго будут препятствием для устойчивого продвижения российских интересов на постсоветском пространстве», — сказал аналитик.

Эксперт также добавил, что в Азербайджане общественное мнение и пресса очень настороженно восприняли события в Казахстане, в особенности, последовавшие затем ввод войск ОДКБ в Казахстан.

«Причина в том, что во многом схожий сценарий с приблизительно такими же результатами Азербайджан пережил в январе 1990 года. Поэтому повторение подобного сценария в очередной раз, теперь уже в Казахстане, наводит азербайджанское общество на мысли, что ничего, кроме силового варианта воздействия, как и у тогдашней советской элиты, распродавшей СССР, у нынешней кремлевской элиты нет», — подчеркнул политолог.

Гусейнов добавил, что несмотря на репутационные потери как в казахском обществе, так и за рубежом, все-таки в Кремле было принято решение вмешаться во внутренние дела Казахстана.

«Налицо попытки в каком-то формате попытаться восстановить некое подобие СССР. В этой схеме силовой попытки воссоздания подобия СССР просматривается почерк советской России столетней давности. Поскольку, по большому счету, Токаев – это политический труп, который держится на «штыках ОДКБ», Азербайджан не видит смысла высказывать свою позицию по событиям в Казахстане», — добавил политолог, говоря о реакции Баку на эти события.

По его словам, Азербайджан настороженно отслеживает развитие событий и то, что параллельно растет число различные провокаций, в том числе информационных, со стороны Миротворческих сил России в Карабахе.

«Заметим, что за последний месяц, Карабах посетила кандидат в президенты Франции, затем посетил депутат правящей в России партии Милонов, а теперь постоянно на карте миротворческой миссии различные освобожденные Азербайджаном территории указываются как зона ответственности МС России.

Учитывая негативный символизм и аналогии между январскими событиями 1990 года в Азербайджане и 2022 года в Казахстане, азербайджанское общество явно отрицательно относится к вводу войск в Казахстан», — резюмировал он.