Тофиг Зульфугаров: «Эти депутаты должны сидеть в российской Думе, а не в Милли Меджлисе»

Во вторник состоялась видеоконференция между главами МИД Азербайджана и Армении при посредничество МГ ОБСЕ. По ее итогам сопредседатели Минской группы ОБСЕ заявили о том, что военного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не существует.

«Сопредседатели подчеркнули, что военного решения конфликта не существует. Они настоятельно призвали стороны предпринять дополнительные шаги для укрепления режима прекращения огня и подготовки населения к миру. Сопредседатели также подчеркнули настоятельную необходимость возобновления мониторинга (на линии соприкосновения), как только позволят условия», — отмечается в заявлении сопредседателей по итогам видеоконференции глав МИД Азербайджана и Армении 30 июня.

Сопредседатели также подчеркнули важность создания и поддержания атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров.

О переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией, о позиции МГ ОБСЕ, которая де-факто лишает возможности Азербайджан решить конфликт военным путем, рассказал в интервью # экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров.

— Как Вы оцениваете данное заявление МГ ОБСЕ?

— Начнем с того, что провокационные действия армян вызвали бурную общественную реакцию у Азербайджана. Эта реакция была неожиданной по своей резкости и объему не только для международных наблюдателей и даже местных. После этого последовали несколько странные заявления депутата Самеда Сеидова о том, что «мы можем ждать и 300 лет», но я не думаю, что в стране с ним многие согласны ждать 300 лет. Другое заявление депутата Гудрата Гасангулиева, где он сказал, что «Азербайджан не будет воевать без разрешения России».

Далее недопонимание вызвало заявление министра обороны, который сказал, что после звонка из России в 2016 году были остановлены боевые действия. Я думал, что война была остановлена после звонка главнокомандующего Азербайджана, кажется, здесь есть какое-то недопонимание. Все это я перечислил как то, что заявления сопредседателей идут в одном ряду с этими.

По сути, в заявлении МГ ОБСЕ говорится о «замораживании» конфликта, об укреплении нынешней линии соприкосновения и недопустимости военных действий. Все эти тезисы отвечают позиции Армении. Желание «заморозить» нынешнюю ситуацию и постепенно легитимизировать линию соприкосновения и превратить ее в границу между Арменией и Азербайджаном. Я там не увидел ни одного тезиса, отображающего позицию Азербайджана, таких как о необходимости освобождения оккупированных территорий, осуждения освоения оккупированных территорий и так далее. Ни одна из позиций Азербайджана не нашло там отображение. Поэтому эта видео конференция была на редкость не сбалансированной.

Если же вернуться к заявлениям наших вышеупомянутых депутатов, то их заявления являются полнейшим диссонансом заявлениям президента страны. Президент говорит о том, что политика страны строится на национальных интересах Азербайджана, а министр говорит о том, что война была остановлена по звонку из России, это как минимум странное заявление. Тоже самое касается заявлений и Гудрата Гасангулиева, что оказывается мы, ждем разрешения России.

Целый ряд проправительственных политиков, начинают в Азербайджане говорить не соответствующие позиции президента вещи. Это очень странно. По этому поводу должны быть слушания в Милли Меджлисе и каждый говорит, что ему угодно.

— Говорит ли настоятельное указание на то, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем со стороны МГ ОБСЕ, о том, что переговоры прошли слишком в напряженной обстановке и ситуация предвоенная?

— Позиция того или иного государства изучается на основе двух источников. Первое – это то, что говорит политическое руководство. Второе – это какие настроения у политической активной части общества. Поэтому то, что они сделали такое заявления, это не обязательно исходит из того, что говорил Мамедъяров. Скорее всего, они видят настроения Азербайджана, они видят, как отреагировала азербайджанская общественность на события в Шуше. Они понимают, что наше правительство под давлением общества и критики, усталости от этих бессмысленных переговоров.

Видеоконференция – это хорошо, но в стране никто не верит в то, что на них решается будущее возвращение наших территорий. Сопредседатели поставили себя в такое положение, что, чтобы они ни говорили, имеют опосредованное влияние на ситуацию.

— В одном из последних заявлений президент Азербайджана, заявил о том, что международное право уже не работает, сегодня в мире доминирует «право сильного» и то, что Азербайджан не упустит свой шанс в вопросе урегулирования конфликта. Вы согласны с такой постановкой?

— Система международных отношений исторически выработала какие-то правила. Эти правила работали механизмами международных организаций. В каком состоянии эти организации, и какое они имеют влияние, мы видим. Тут речь не только об Азербайджане, ими не довольны даже США.

Это всемирный кризис, то что говорит президент, он говорит о посредниках, которые должны были помочь урегулированию конфликта посредством МГ ОБСЕ. Они же стали фабрикой по производству заявлений, которые ничего не означают. Мало того, они не имеют реальное представление о ситуации в странах, с которыми работают. К примеру, Россия заявляет о недопустимости некоторых моментов в карабахском конфликте и одновременно претворяет в жизнь новые поставки вооружений в Армению. Тем больше они будут накачивать оружием эту страну, тем меньше она будет желать возвращать территории.

Но куда опаснее заявления наших отдельных политиков, которые создают комплекс неполноценности у нашего населения в отношении своих суверенных прав. Ну что означает, мы еще будем ждать 300 лет? Как это понять? Эти депутаты, которые делают подобные заявления, должны сидеть в российской Думе, а не в Милли Меджлисе.

Процесс, который начался в азербайджанской общественности в которой участвует и президент тоже, своими заявлениями, мне кажется, очень полезным и дает очень серьезный сигнал международному сообществу и сопредседателям. Поэтому их вчерашнее заявление является отражением тех процессов, которые происходят.

Нам внушили, что если армяне вернут такие территории как Джабраил, Зенгилан, Губадлы, где никогда не жили армяне, то там революция произойдет, так они сильно полюбили эти земли. Они так манипулируют сознанием мирового сообщества, а у нас ничего не произойдет, если правительство будет бездействовать в направлении карабахского конфликта? Нам говорят о том, что если Пашинян вернет территории, то его скинут. А что наше правительство получает высокую поддержку от того, что они не возвращают территории? Поэтому те заявления, которые идут от наших отдельных политиков можно считать неверным сигналом мировому сообществу. Это крайне недопустимо.