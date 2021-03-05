Тикай, коварный вирус, анус и южный город

«Я всегда говорил, что все в этом мире устроено через анус», — проговорил Мамед-киши. Его в одном южном городе считали аксакалом. В том числе и потому, что он бывал в разных странах мира и видел даже саксаулы. Образование он получил не ахти какое, едва закончил школу. Мечтал стать проктологом, но не сложилось. Почему проктологом? Сам южногородский аксакал утверждает, что есть в этой профессии нечто философское.

«Жизнь все равно так устроена, что мы рано или поздно почувствуем чей-то палец в своем анусе. Так уж лучше я всем, чем все мне», — подводил идеологическую основу под свое решение Мамед-киши. Насчет «я всем» у него в итоге не получилось. Насчет «все мне», как он сам божился, тоже. Но вот порассуждать о важности проктологии в судьбе стран и народов он любил до сих пор.

Сейчас для этого предоставлен особый случай. Ведь появилась новость о том, что Тикай сделал анальные анализы на коварный вирус обязательными для въезда в страну. С чего бы это? А все просто — тикайские эксперты считают данный вид анализов на коварный вирус более точным, чем из горла или носа. «Пущай теперь анусом и едят, дышат», — так прокомментировал Мамед-киши данное сообщение.

Его возмущение росло с каждой прочитанной строчкой. Ведь, тикайцы решили не откладывать дело в долгий ящик и уже установили специальные пункты для проведения таких тестирований в аэропортах своих двух известнейших городов. «Недавно прочел, что в Тикае полностью победили нищету. Нет там больше нищих! Совсем. Но вы же понимаете, что просто-так подобные успехи не достигаются?», — многозначительно глядя на собравшихся вокруг него южногородцев, спросил местный аксакал.

Началась дискуссия. Кто-то из ораторов со страхом рассуждал о том, что сулит миру тикайская экономическая экспансия. «Это, получается, они весь мир хотят вот так завоевать, через, простите, анус?»,- поинтересовался Сатгын Азов. Это была болезненная для него тема. Сатгын в свое время был журналистом, но не простым, а услужливо выполнявшим заказы одних определенных сил, конфликтующих с другими определенными силами.

Не учел он однажды, что важно вовремя остановится. В итоге, еще задолго до коварного вируса и решения тикайцев о проверке на него через прямую кишку, Сатгын был подвергнут принудительному, скажем так, массажу пальцами. С тех пор, выйдя на свободу, он нужным местом чувствует опасность и пишет исключительно выверенные тексты. Ясное дело, что он промолчать не мог. Уж больно тема была близка.

Впрочем, интересовались ею многие. Ведь в последнее время в южном городе происходили важные события. Казнокрады со стажем, еще вчера слышавшие в свой адрес только приятные слова, теперь жили в страхе расплаты. Они готовы были потерять виллы и квартиры, но сохранить золото и миллионы долларов и евро, сбежав куда глаза глядят. Вон, одного из них, отца которого в честь первого месяца года назвали, арестовали давеча. Причем, спустя многие годы после того, как он лишился прибыльной должности.

А тут еще и съезд правящей партии случился. И решения там были приняты громкие. Многих из тех, кто вчера считался «неприкосновенным», попросту вышвырнули из партии, как использованное изделие. Ну а потом, по давней местной традиции, пойдет процесс их раскулачивания. Как тут не думать о побеге? В том числе и в Тикай, где можно схорониться, проедая все наворованное непосильным трудом.

И то, что при въезде в Тикай южногородским коррупционерам придется пройти через процедуру, мягко говоря, не добавляющую уважения и почтения к ним, этих людей не волновало. «Один раз — не либераст! Так думают они. Минута позора, зато годы спокойной жизни», — объяснял Мамед-киши ход мыслей коррупционеров из его родного города. Аудитория встретила эти слова понимающими кивками головы. Ведь жизнь в южном городе была такая, что жизнь своим пальцем порой влезала в судьбу горожан часто, жестко и болезненно. Причем, так было до коварного вируса и так будет после того, как мир одержит над ним победу.