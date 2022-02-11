Исследователи кибербезопасности ThreatFabric заметили сходство малоизвестного Android-трояна Medusa с одним из самых опасных вредоносов — FluBot, передает Gazeta.ru.

Отмечается, что Medusa впервые появилась в 2020 году и с тех пор продолжает заражать все больше устройств. Отмечается, что в отличие от FluBot, который, как правило, ограничивался Европой, Medusa получила более широкое распространение.

Эти вирусы способны красть пароли, банковские данные и другую конфиденциальную информацию с зараженных смартфонов. Вредоносное ПО также может получить доступ к контактам, чтобы «передавать себя» с помощью отправки СМС на другие устройства. Эксперты утверждают, что из-за большого количества функций удаленного доступа Medusa стала серьезное угрозой для финансовых организаций.

Чтобы не стать жертвой вредоносной программы, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и загружать приложения только из проверенных источников.