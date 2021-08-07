Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что Минску необходимо покончить с «зависимостью» от Москвы.

«Мы должны отойти от понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна», — сказала она в газете Spiegel.

Также политик добавила, что Евросоюз и США должны ввести более мощные санкции против правительства президента республики Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 августа, США могут объявить о новых санкциях в отношении Беларуси. По данным источника в американском конгрессе, объявление о санкциях будет приурочено к годовщине президентских выборов в Беларуси.

В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых со значительным перевесом (80,23% голосов) победил Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская (10% голосов). После того, как ЦИК объявил Лукашенко победителем президентских выборов, в стране начались массовые протесты. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН, за это время были задержаны тысячи протестующих, сотни человек пострадали.