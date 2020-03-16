Тест на коронавирус премьера Испании дал отрицательный результат после заражения его жены

Тест, который сделал председатель правительства Испании Педро Санчес на коронавирус нового типа, показал отрицательный результат. Об этом сообщила в понедельник газета El Periódico.

По ее информации, премьер чувствует себя хорошо и следует рекомендациям медиков. В воскресенье власти страны подтвердили, что супруга Санчеса Бегонья Гомес заразилась новым коронавирусом. Также заболевание было выявлено у двух министров.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. В воскресенье Минздрав королевства информировал, что количество случаев заражения в Испании достигло 7753, 288 человек умерли. Больше всего инфицированных выявлено в автономном сообществе Мадрид.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса нового типа. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако затем может быть продлен при одобрении парламента.(ТАСС)

| 2020-03-16T18:23:21+00:00 16 марта 2020, 20:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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