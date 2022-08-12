Завершился очередной этап футбольных еврокубковых турниров. Теперь Азербайджан представлен в этих соревнованиях единственным клубом, и этот клуб, как к этому мы успели привыкнуть в последние годы — «Карабах».

У каждого свои козыри

Слепой жребий выбрал для «скакунов» самый трудный путь, ведущий к групповому этапу Лиги чемпионов. Вслед за чемпионами Польши и Швейцарии, которых подопечные Гурбана Гурбанова оставили за бортом турнира, агдамцам пришлось сойтись лицом к лицу с лучшей командой Венгрии – «Ференцварошом». Шансы сторон оценивались как равные. И первая игра в Баку, точнее её итоговый результат – 1:1, в какой-то степени оправдала прогнозы. Но фактор чужого поля перед вторым матчем давал определённое преимущество венграм. Но и у «Карабаха» были свои козыри – вернулись в строй дисквалифицированные и наблюдавшие за игрой в Баку с трибун Кади Боргес и Ричард Альмейда.

Хорошо то, что хорошо кончается

Как и ожидалось, игра в Венгрии получилась интересной и интригующей. Ранний гол Зубира вселил в сердца фанатов «Карабаха» уверенность в благоприятном исходе. Но справедливости ради заметим, что последовавший за пропущенным мячом шквал атак хоязев поля мог изменить общую картину на поле. Если бы не уверенная игра нашего голкипера Шахруддина Мухаммадалиева. В тот день низкорослый вратарь был на высоте, и смог вытащить казалось бы мёртвые мячи.

Во втором тайме же «Карабах» добил «Ференцварош» ещё двумя голами. Венгры смогли ответить под занавес лишь одним, сохранив свою репутацию и избежав поражения с крупным счётом. 3:1 – и «Карабах» продолжает путь к заветному групповому этапу. Теперь единственной преградой к повторению исторического успеха 2017 года является чешская «Виктория». Сказать по-правде, соперник отнюдь не сильнее «Ференцвароша». Но это вовсе не значит, что «Карабах» ждёт лёгкая прогулка. Отнюдь. «Виктория» сильный и настырный клуб. И если говорить о шансах, то вновь придётся отдать предпочтение осторожному «фифти-фифти».

В будущее с надеждой

Хотелось бы остановиться на игре «Карабаха» в целом. Что радует в игре команды – это характер и умение биться до последнего. Это мы увидели и в предыдущем раунде, когда пропустив в ответном матче в «Швейцарии» на 90+4 минуте, агдамцы смогли мобилизоваться, не пали духом и вырвали итоговую победу в дополнительное время. И накануне матча в Венгрии, как мы уже отметили, шансы соперника оценивались как более высокие. Но у Гурбана Гурбанова были свои планы. Впрочем, отменно сыграл весь коллектив. Особо хотелось бы отметить линию защиты. В отсутствии ключевых игроков – травмированных Медины и Медведева, тылы смотрелись совсем неплохо. И глядя на игру Бадаваи Гусейнова и Бахлула Мустафазаде, никто не мог сказать, что это игроки, длительное время не имевшие игровой практики.

Лестных слов заслуживают Кади Боргес, Абдуллах Зубир и Ибрахима Ваджи, по-большому счёту сделавшие игру. Относительно бразильца можно сказать, что это пожалуй самый удачный трансфер агдамского клуба за последние годы.

Ну, и конечно же, большое спасибо наставнику «Карабаха». Гурбан Гурбанов сумел обыграть по всем параметрам своего более именитого визави Станислава Черчесова. Всё это вселяет большие надежды на будущее.

Игра была проиграна ещё в Баку

К сожалению, «Нефтчи» не смог поддержать почин агдамцев. Выиграв в Баку в первой игре со счётом 2:1, бакинцы уступили в Вене «Рапиду» с большей разницей – 0:2, и выбыли из турнира. В принципе, решающей в этом двухраундовом противостоянии стала последняя добавленная минута в матче в Баку. Ведя со счётом 2:0, «чёрно-белые» допустили расслабленность, и эта безалаберность привела к тому, что австрийцы отквитали один гол. Именно этого гола и не хватило бакинцам, чтобы решить исход поединка в основное время в ответной игре. Единственный гол хозяев обусловил дополнительное время, а там «Рапид» добил «Нефтчи».

Серо и уныло

Скажем прямо: «Рапид» не тот клуб, который нельзя было обыграть. И будь на пути «Карабаха» этот коллектив, особых проблем у нашего чемпиона не возникло бы. Но то «Карабах». «Нефтчи» же предстоит ещё долгий путь к поиску своей игры. Честно говоря, первая встреча в Баку вселяла определённые надежды на благоприятный исход. Но надеждам не суждено было сбыться. Бакинцы играли невнятно, без особых эмоций. Не было той самоотверженности, которая во многом определяет и исход поединка. Да и лидера, который мог бы вести товарищей за собой, в коллективе нет. В общем, результат по игре. «Нефтчи» вновь не удалось далеко продвинуться в евротурнире. Теперь одна надежда на внутренние соревнования. Хотя, с такой серой и невнятной игрой и там особо ничего не светит.