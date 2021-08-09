Тегеран не покинет переговоры по ядерной сделке в Вене из-за смены правительства на фоне прихода к власти нового президента Эбрахима Раиси. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Мы никогда не покинем переговоры в Вене. В Иране происходит демократическая смена власти, и эти перемены вносят изменения в состав исполнительной власти», — цитирует его Fars News Agency.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной «пятеркой» (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в сделку. Представители государств — участников Совместного всеобъемлющего плана действий также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, а затем — в первых числах июня.

Раиси победил на выборах в Иране 18 июня, набрав 17,9 млн голосов (около 62%) при явке 48,8%. 5 августа состоялась церемония инаугурации президента.