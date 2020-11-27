«Танец героя»: юный Амаль Ахмадулин посвятил свою победу солдатам

Амаля Ахмадулина многие читатели запомнили как юного патриота, который во время войны принес в центр Asan «Письмо солдату» и все сбережения из копилки. Мы выяснили, что Амалю – 9 лет, он подающий большие надежды танцор, солист танцевального ансамбля ALOV, ученик школы им. Гара Гараева.

А совсем недавно он занял первое место в одной из номинаций Международного танцевального конкурса «Карабах».

О своей жизни, мечтах и чувствах Амаль Ахмадулин рассказал корреспонденту #:

— Амаль, это уже не первая твоя победа за время пандемии, когда состязаться приходится вне зрительного зала. Что ты можешь сказать по этому поводу?

— Прежде всего, я хотел бы сказать спасибо всем организаторам за то, что они в такое трудное время дают нам шанс участвовать в конкурсе. Независимо от того, как проходит выступление, участие в конкурсе — это подготовка, переживания и ожидание. Конечно, выступать на сцене намного интереснее: там зрители, аплодисменты… Очень хочу, чтобы мы поскорее победили коронавирус, и наша жизнь стала как раньше. Я также хочу поблагодарить всех врачей, которые спасают жизни людей во время войны и пандемии.

— Расскажи о своем номере, который ты представил на фестивале «Карабах»…

— Это коллективный «Танец героев», но мой учитель подстроил его под сольный номер для меня. Этот же танец я представил раньше на онлайн конкурсе «Говорим спасибо» в Москве, где занял первое место. Когда услышал про конкурс «Карабах», посоветовавшись с учителем, решил вновь выступить с этим номером.

В душе я посвятил этот танец всем нашим солдатам, которые воевали за освобождение нашей земли. Я говорю им спасибо и даю слово, что когда вырасту, буду с гордостью защищать их детей и внуков!

— Расскажи, с чего все началось, как ты начал танцевать…

— В пять лет меня привели в школу имени Гара Гараева. Там я впервые увидел своего будущего учителя. Помню, он ко мне подошел, пожал мне руку и улыбнулся. Я навсегда запомнил эту добрую улыбку. Он задал мне пару вопросов, я на них четко ответил, и учитель сказал: «Можешь приходить в кружок и заниматься». Так я начал заниматься национальными танцами. Через два года я поступил в эту же школу, но уже на государственное обучение. Моего учителя зовут Эмиль Панахов. Думаю, многие его помнят – он тот самый Асиф из старого доброго и очень популярного советского фильма для детей «Асиф, Васиф, Агасиф». Своими успехами я обязан именно ему. В нашем коллективе все его очень любят и уважают. Он замечательный и отзывчивый человек.

— Многие люди запомнили тебя по твоему поступку: во время войны ты с папой пришел в центр Asan и отправил солдатам на фронт все свои сбережения из копилки. На что ты копил эти деньги?

— На что я копил — это не главное. В новостях по телевизору я услышал, что для солдат открыт «Фонд помощи». Я спросил у папы, можно ли мне отнести свою копилку солдатам, и, увидев слезы у папы на глазах, понял, что поступаю правильно. А еще я написал письмо солдатам. Написал свои теплые пожелания им. Большое спасибо работникам Asan и работникам банка за помощь.

— Кем ты хочешь в будущем?

— Моя мечта — стать полицейским. Еще хочу быть учителем танцев, открыть школу и учить детишек. Но самое главное для меня сейчас — поступить в Бакинскую Хореографическую Академию.