Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель радикального движения «Талибан» Забихулла Муджахид. Мероприятие транслирует телеканал Al Jazeera.

«Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», — сказал он.

Муджахид добавил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев. «Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев», — сказал Муджахид. (ТАСС)