Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) ввело запрет на обучение в университетах женщин.

Как передает «Известия», об этом во вторник, 20 декабря, сообщает Associated Press (АР).

«Женщинам запрещено поступать в частные и государственные университеты в Афганистане с немедленным вступлением в силу и до дальнейшего уведомления», — приводит агентство слова представителя правительства талибов.

Отмечается, что решение было принято после заседания правительства.

Как передает АР, в письме официального представителя министерства высшего образования Зиауллаха Хашми оглашен призыв к частным и государственным университетам как можно скорее ввести этот запрет и проинформировать власти, как только он вступит в силу в том или ином учебном заведении.

Агентство напомнило, что изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии они запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили доступ женщинам к большинству профессий и распорядились, чтобы в общественных местах они носили одежду, покрывающую их с головы до ног. Более того, женщинам запрещено ходить в парки и спортзалы.