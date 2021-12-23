Власти «Талибана» в афганской провинции Газни запретили врачам оказывать помощь женщинам, если их на каждый прием не сопровождает мужчина. Об этом сообщает издание Etilaatroz со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения.

Раньше женщины могли приходить в больницы в сопровождении родственниц. Однако комиссия талибов по руководству и найму посчитала, что это «незаконно и аморально», если женщина обращается в больницу без ведома мужчин. От врачей потребовали не оказывать помощь таким пациенткам и не запускать их в больницы.

Источник издания сообщил, что запрет распространяется и в других провинциях Афганистана через так называемое Министерство исламского призыва и ориентации. Это ведомство, к примеру, в середине декабря постановило, что женщинам запрещено открывать лицо и любую часть тела. Жительницам Афганистана теперь позволено надевать только бурку, паранджу (полностью закрытое одеяние) или никаб (одеяние с прорезью для глаз) и только темных цветов. (svoboda.org)