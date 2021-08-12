Движение «Талибан объявило о захвате пятого за день большого города — Калайи-Нау, столицы провинции Бадгис на северо-западе страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя движения Кари Ахмади.

«Этим вечером захвачены центр провинции Бадгис, расположение управления национальной безопасности и разведки. Большое количество солдат сдалось, захвачено много оружия, боеприпасов и транспортных средств», — сказал он.

Ранее сообщалось о взятии под контроль талибов городов Герат, Кандагар, Газни и Таринкот.