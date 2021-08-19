Движение «Талибан» опубликовало «Декларацию Исламского Эмирата Афганистан» по случаю Дня независимости Афганистана. В ней они заявили, что «победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия» — Британскую империю, СССР и США.

День независимости Афганистана отмечается 19 августа по случаю подписания англо-афганского договора в 1919 году. Великобритания тогда признала независимость Афганистана.

Ссылку на декларацию опубликовал представитель «Талибана» Кари Юсуф Ахмади в Twitter. «Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны»,— говорится в документе.

Талибы считают, что 102 года назад моджахеды (борцы за свободу) Афганистана обрели независимость «от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления». Они связали «крах Британской империи от рук афганских моджахедов» со «спасением от оков колониализма» других наций.

Также талибы считают, что афганцы победили СССР, «стерев его имя» с карты мира. «После свержения Британской империи афганцами советский колониализм вторгся в Афганистан, но афганцы также преподали им такой урок из оплота джихада и борьбы, что имя великого Советского Союза исчезло с карты мира, и все подчиненные ему страны были освобождены»,— говорится в декларации.

Теперь же США «с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан». (kommersant.ru)