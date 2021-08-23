Радикальное движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане, обещает объявить состав нового правительства страны в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье местный телеканал Tolo News.

«Мы находимся в тесном контакте с ведущими афганскими политиками, у нас идет довольно плодотворный диалог. Мы можем заверить, что о новом правительстве будет объявлено в ближайшее время», — приводит телеканал слова официального представителя движения Забихуллы Муджахида.

В субботу члены Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти провели в Кабуле первые официальные переговоры с лидерами радикалов.