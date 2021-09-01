Захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» призывает иностранные государства, закрывшие посольства в этой стране после прихода к власти талибов, вновь вернуть их в Кабул, об этом заявил РИА Новости член политбюро «Талибана» Мухаммед Наим.

Ранее США и Япония объявили о переводе своих диппредставительств из Афганистана в Катар, о просьбе к Катару принять их дипмиссию в Афганистане также заявили Нидерланды, этот вопрос обсуждает и Германия.

«Конечно, призываем. Мы обеспечили безопасность в Кабуле. Хочу отметить, что за все время с начала перемен не было ни одной проблемы ни с одним из посольств. Это говорит о том, что мы выполняем свои обещания и можем защищать свою страну», — сказал Наим. По его словам, «Талибан» хочет иметь возможность вести диалог со странами-соседями, мировым сообществом и странами региона.