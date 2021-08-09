Готовится проект Зангезурского коридора, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчыванской АР, сообщил на полях прошедшей пресс-конференции заместитель начальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Хидаят Рустамов.

По его свидетельству, протяженность азербайджанского участка коридора Горадиз- Джебраил-Зангилан-Агбенд составляет 123,8 км. По словам Рустамова, эта дорога будет иметь 4-6 полос движения, а строительство ее планируется завершить в 2024 году.

То, что этот вопрос особо отражен в Заявлении, подписанном 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, – большая политическая победа Баку.

Так, девятый пункт Заявления гласит: «Восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

Создание Зангезурского коридора, упомянутого в Шушинской декларации позволит нашей стране играть роль моста между Турцией с ее западными торгово-экономическими партнерами и рынками СНГ, главным образом с Россией, сказал в интервью # профессор Зигенского университета в Германии Муслим Ибрагимов: «Безусловно, в данном ключе возрастает также необходимость открытия торговых и транспортных сообщений на территории Южного Кавказа. Конечно же, речь идет о Зангезурском коридоре и строительстве железной дороги Нахчыван-Карс, которая сыграет важную роль в обеспечении геоэкономического равновесия в регионе. Важность Шушинской декларации необходимо рассматривать в контексте скорейшего экономического восстановления освобожденных территорий».

Такой геоэкономический ресурс не мог вечно находиться в замороженном состоянии, уверен Ибрагимов, поскольку крупные державы уже вышли на новые горизонты осознания своего места и роли в современном и будущем развитии мира. И именно поэтому сегодня, особенно в период пандемии, процессы раскрытия новых возможностей взаимодействия протекают наиболее интенсивно. В этом ключе освобождение оккупированных территорий Азербайджана в ходе 44-дневной второй Карабахской войны существенно приблизило реальность в предпосылках создания нового геоэкономического устройства на Южном Кавказе. Неслучайно рассматриваются разнообразные векторы взаимодействия стран в рамках различных платформ, одним из которых может быть озвученный главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом вариант – платформа «3+3».

Речь идет о коридоре, который стратегически и экономически объединит тюркоязычные страны с номинальным валовым внутренним продуктом более 1,1 трл. долларов, заметил депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов. Так, Турция имеет номинальный ВВП 761,4 млрд. долларов, Казахстан – 181,7 млрд. долларов, Узбекистан – 57,9 млрд. долларов, Азербайджан – 48 млрд. долларов, Туркменистан – 48 млрд. долларов, Кыргызстан – 8,5 млрд. долларов. Это говорит о том, что Зангезурский коридор объединит регион, обладающий достаточно большим экономическим потенциалом и природными ресурсами», — отметил экономист. По его словам, наша страна активно участвует в формировании транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, непосредственно оказывает финансовую поддержку развитию региональной части этих транспортных коридоров. Это обеспечит выход Нахчывана через основную территорию Азербайджана к этим транспортным коридорам. В частности, это будет важно с точки зрения обеспечения доступа нахчыванских бизнесменов к транспортному коридору Восток-Запад. Коридор также укрепит связи Азербайджана с его эксклавом — Нахчыванской Автономной Республикой — и Турцией, еще больше повысит геоэкономическое значение страны.