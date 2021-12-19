17 декабря 2021 года старший инспектор пресс- службы МВД по Шекинской региональной группе Махир Масимов сообщил о поступлении в Управление полиции Шекинского района информация о том, что 9 человек обратились в Центральную больницу Шекинского района с диагнозом отравление.

Обратившиеся заявили о том, что они почувствовали себя плохо после того, как поели донеры в местном ресторане «Gənclik» (https://report.az/hadise/din-sekide-donerden-zeherlenme-fakti-ile-bagli-aciqlama-yayib/).

Как заявил # главный редактор издаваемой в Шеки газеты «İpəkçi» Айдын Мамедов, ресторан Шеки принадлежит предпринимателю Мехману Лятифову. «В Шеки многие считают, что никакого отравления не было. Лятифова просто подставили. Ведь имена отравившихся так и не были обнародованы», — сказал Айдын Мамедов.

Мы решили выяснить, действительно ли в ресторане «Gənclik» не было никакого отравления.

Как сообщил нам руководитель Шекинского регионального отделения Агентства продовольственной безопасности Мурад Асадов, сфера деятельности возглавляемого им отделения охватывает территорию Шекинского, Гахского, Закатальского и Габалинского районов. На территориях этих районов отравления донерами никогда не было. Как отметил Асадов, в отделении проводится экспертиза продуктов ресторана «Gənclik». «Считаю, что нужно дождаться окончания экспертизы», — сообщил нам Мурад Асадов.

Мы попытались выяснить, почему же полиция не сообщила имена отравившихся в ресторане «Gənclik».

Для получения ответа мы обратились к начальнику следственного отдела управления полиции Шекинского района Шаигу Мамедову. Как сообщил # Шаиг Мамедов, отравление в ресторане «Gənclik» действительно имело место. «К сожалению, большего я вам сказать не могу. Обратитесь со своими вопросами к старшему инспектору пресс- службы МВД по Шекинской региональной группе Махиру Масимову» — посоветовал нам Шаиг Мамедов.

Мы связались с Махиром Масимовым, который отметил, что факт отравления на самом дело имел место, но как-то странно объяснил причину того, почему они скрывают имена отравившихся.

«Мы не назвали имена отравившихся потому, что среди них были и малолетние дети», — сказал Махир Масимов. Какой логикой руководствовалась полиция, скрывая имена отравившихся, вызывает, по крайней мере, недоумение. Разве эти люди занимались чем-то незаконным? Старший инспектор не удосужился объяснить причины такого решения, отметив, что «Мы решили не называть их имена»…